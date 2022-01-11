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Giresun'daki barınak sokak hayvanlarına şifa oluyor

Giresun'da sahipsiz sokak hayvanlarına daha iyi imkanlar sağlanması için modernize edilen Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı, "can dostları" hayatta tutuyor.
Giresun'daki barınak sokak hayvanlarına şifa oluyor

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ferhat Eyüpoğlu, AA muhabirine, Aksu Mahallesi'ndeki barınakta, sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını yaptıklarını söyledi.

Eyüpoğlu, 4,5 dönüm arazi üzerine kurulu barınağın 150-200 hayvanı barındırma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun hassasiyetinden dolayı son 1,5 yılda barınağa ciddi yatırımlar yapıldığını aktardı.

Barınağa röntgen, kan sayım, biyokimya cihazları, hasta odaları, odalarda hava sterilizasyon cihazları gibi ciddi imkanlar sağlandığının altını çizen Eyüpoğlu, "Bunların yanı sıra barınakta ayrı kafesler yapıldı, orada da hayvanların tedavilerinde daha iyi sonuç alabilmemiz için ayrı bölümler yaptık. Uyuz hastalığı bölümünde hayvanlarımız var. Tadilatı devam eden alanlar var, hayvanların kaldığı zeminlerin düzenlemeleri devam ediyor, yaklaşık 1,5 ay sonra da daha iyi bir hale gelecek." dedi.

Barınakta yavru odalarının da olduğunu ifade eden Eyüpoğlu, bu kısımda anneleri olmayan hayvanların bakımını yaptıklarını kaydetti.

Eyüpoğlu, yoğun ve uzun süreli bakıma ihtiyacı olan hayvanları da hasta yatar bölümünde tedavi ettiklerini belirterek, tedavisi tamamlananları diğer bölümlere yerleştirdiklerini anlattı.

Barınakta 24 saat sahipsiz hayvanlar için çalıştıklarını dile getiren Eyüpoğlu, günlük olarak genellikle trafik kazası yaralanmaları nedeniyle gelen hayvanları tedavi ettiklerini söyledi.

"Yaz sezonunda sahiplendirme oranı daha çok artıyor"
Eyüpoğlu, hayvanları sahiplendirme konusunda çalışmalarının olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sosyal medya hesaplarımızdan sahiplenmeye müsait pozisyondaki hayvanları paylaşıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız bu can dostları sahiplenebiliyorlar. Aylık yaklaşık 15-20 kedi, 30-35 de köpek sahiplendiriyoruz. Yaz sezonunda sahiplendirme oranı daha çok artıyor, vatandaşlarımız köye gittikleri, 'kapıda bir köpeğimiz olsun' dedikleri için yaz mevsiminde artış yaşanıyor."

Barınakta son derece modern otel konforunda kedi evi bulunduğunu anlatan Eyüpoğlu, "Tedavi ettiğimiz hayvanları buraya bırakıyoruz, orada kedilere gıdalarını yiyip sularını içip oynayabilecekleri ortam sağlıyoruz. Bazı kediler gidip arazide dolaşıyor, tekrar gelip orada yatıyor, bazıları da sürekli orada kalıyor. Kediler için serbest bir alan, kapalı bir alan değil." diye konuştu.

Son zamanlarda yasaklı ırklar nedeniyle barınağın kapasitesinde doluluk yaşandığını belirten Eyüpoğlu, barınak dışında da 36 besleme noktasında haftanın belli periyotlarında yemleme çalışması gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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