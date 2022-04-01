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Giresunspor, Sivasspor'u konuk edecek

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Giresunspor, Sivasspor'u konuk edecek

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

GZT Giresunspor'da sakatlıkları bulunan Zeki Yavru, Arda Kılıç ve sakatlıktan çıkarak bireysel çalışmalara başlayan Erol Can Akdağ, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeşil-beyazlılarda orta saha oyuncusu Flavio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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