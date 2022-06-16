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Göç döneminde 6 yaralı leylekten 3'ünün vurulduğu belirlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) bu yıl göç döneminde getirilen 6 yaralı leylekten 3'ünün, silahla vurulduğu tespit edildi. 
Göç döneminde 6 yaralı leylekten 3'ünün vurulduğu belirlendi

Afyonkarahisar ile çevre illerinde çoğu insan kaynaklı nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarının tedavi edildiği Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı AKÜREM'e, yaralı bulunan leylek getirildi. Burada yapılan tüm çabalara rağmen, tüfekle vurulduğu belirlenen leylek öldü. Bu yılın başından itibaren yaralı 6 leylek vakası ile karşılaştıklarını belirten AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, "Maalesef bunlardan 3'ünün ateşli silahlarla vurulduğunu gördük. Diğerleri travma, zehirlenme gibi vakalardan oluşuyor. Bazı insanlar leylekleri canlı hedef görüyor. Tüfeğini veya kendini denemek için leyleklere ateş edip, yaralanmalarına ya da ölümlerine neden oluyorlar" dedi.


Göç döneminde 6 yaralı leylekten 3ünün vurulduğu belirlendi


'CAN YAKMAKTAN VAZGEÇMELİYİZ'

Bu sene yırtıcı kuşlar dahil 6 cana kıyıldığını kaydeden Prof. Dr. Kandır, "Ne yazık ki vurulan canlıların yaban hayatına dönmeleri çok mümkün olmuyor. Ya kanatlarından ya bacaklarından vurulmuş ve ağır yaralı halde merkezimize getiriliyorlar. İnsanoğlunun tüfekle atış yapma sevdası, bazı yaban hayvanları için acı verici ve ölümle sonuçlanan vakalar olarak karşımıza çıkıyor. Doğaya ve diğer canlılara karşı bilinç düzeyimizi yükseltmemiz gerekiyor. Ekosistemin birer parçası. Her birinin varlığı sürdürülebilir ekosistem için gerekli. İnsan, başka bir canlının acısını hissedebiliyorsa insandır. Can yakmaktan vazgeçmeliyiz" diye konuştu.

'4 LEYLEKTEN 3'Ü ATEŞLİ SİLAH KURBANI'

AKÜREM'in sosyal medya hesabından ise "Sen kalk binlerce kilometre uç, bir sürü tehlike atlat, üremek için Türkiye'de dur. Bir eşin olsun, yuva kur, yavru yap. Sonra bir gün anlamsızca üzerine ateş edilsin, tüfekli bir serseri tarafından vurul. Son dönemde AKÜREM'e getirilen 4 leylekten (Ciconia ciconia) 3'ü ateşli silah kurbanı. Söylenecek çok söz var. Var da neresinden başlamak lazım? Kaçak avcılıktan mı? Ruhsatsız silahlardan mı? Her canlıyı hedef gören vicdansızlardan mı? Söylenecek sözler hep haybeye. Yapılacak yorumlar, beddualar boşuna. Tek şansımız var; o da eğitim. Vicdanlı ve bilinçli bir nesil için eğitim, gerisi hikaye" paylaşımı yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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