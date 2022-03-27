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Göç İdaresi Başkanı Ünlü: 500 bine yakın Suriyeli kendi iradeleriyle gönüllü dönüş yaptı

Göç İdaresi Başkanı Ünlü, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturduğunu, bu güvenli bölgelere neredeyse 500 bine yakın Suriyelinin tamamen kendi iradeleriyle gönüllü geri dönüş yaptığını söyledi.
Göç İdaresi Başkanı Ünlü: 500 bine yakın Suriyeli kendi iradeleriyle gönüllü dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Doha Forum 2022'deki "Mülteci Akımlarının Yönetiminde Uluslararası Topluluğun Rolü: Suriye ve Ötesi" oturumunda konuşma yaptı.

"Rusya Suriye’de sahaya müdahil olmadan önce Türkiye kendisi doğrudan Suriye’ye müdahale edip mülteci krizini önleyemez miydi?" şeklindeki soruya Ünlü, "Cumhurbaşkanımız o dönem Suriye’de güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini her fırsatta dile getirdi ancak o dönem dünya buna maalesef destek olmadı. Hatta Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 18 Mart mutabakatına göre, AB Türkiye ile Suriye’nin kuzeyinde güvenli alanlarda insani koşulların iyileştirilmesini destekleyecekti ancak AB de bu taahhüdünü yerine getirmedi. Ancak Türkiye kendi imkanlarıyla Suriye’nin kuzeyinde bu güvenli bölgeleri oluşturdu ve oluşturulan bu güvenli bölgelere neredeyse 500 bine yakın Suriyeli tamamen kendi iradeleriyle gönüllü geri dönüş yaptı." yanıtını verdi.

Ünlü "Türkiye geçici koruma statüsü sahibi 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak Türkiye’de dünyanın farklı ülkelerinden 300 bin civarında da şartlı mülteci bulunuyor." dedi.

Dünyadaki mülteci kriziyle ilgili Ünlü, "Öncelikle sorunların kökenine inmek gerekiyor. Sorunların minimalize edilmesi için de uluslararası dayanışmanın artırılması gerekiyor ama gerçekte yapılanlara baktığımız zaman gelişmiş ülkeler, meseleyi dışsallaştırarak mülteci sorununu çatışma alanlarıyla komşu olan, nispeten az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin üstünde bırakmayı amaçlayan ve kendi sınırlarında güvenlik tedbirlerini artırmak suretiyle mülteci akınlarını kendi sınırlarının diğer tarafında tutmayı amaçlayan politikaları tercih ediyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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