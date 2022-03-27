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Göçükte ölen işçi toprağa verildi; kayınpederi de maden kazasında hayatını kaybetmiş

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Mustafa Kayadelen'in (36) cenazesi, memleketi Adana'nın Feke ilçesinde toprağa verildi.
Göçükte ölen işçi toprağa verildi; kayınpederi de maden kazasında hayatını kaybetmiş

Göçük, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aladağlar bölgesindeki çinko maden ocağında meydana geldi. Mustafa Kayadelen ve Murat Erdil, yerin yaklaşık 60 metre derinliğinde çalıştıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte, evli ve 2 çocuk babası Kayadelen hayatını kaybetti, Erdil ise mahsur kaldı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kayadelen'in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Mahsur kalan Erdil ise yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Göçükte ölen işçi toprağa verildi; kayınpederi de maden kazasında hayatını kaybetmiş
25 YIL ÖNCE DE KAYINPEDERİ MADEN KAZASINDA ÖLMÜŞ

Mustafa Kayadelen’in cansız bedeni, otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Adana’nın Feke ilçesine getirildi. Kayadelen’in cenazesi, da İlçe Müftüsü Aziz Aktan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gaffaruşağı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene katılan yakınları gözyaşı döktü. Kayadelen’in kayınpederi Bilal Alboğa’nın da 25 yıl önce bir maden kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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