  • BIST 2.065,80
  • Altın 800.00475
  • Dolar 13.8199
  • Euro 15.7153
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

Göğsüne tekme attığı amcasının ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığa dava

Ankara'nın Haymana ilçesinde amcasının göğsüne tekme atarak ölümüne sebebiyet verdiği ileri sürülen Ferhat Y. hakkında 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Göğsüne tekme attığı amcasının ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığa dava

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 30 Nisan 2021'de Kerpiçli Mahallesi Güzelyayla mevkisinde, Nuri ve Ahmet Y. kardeşler arasında arazilerinden geçen su borularının yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nuri Y'nin oğlu Ferhat Y, amcası Ahmet Y'ye tekme attı. Daha önce kalp ameliyatı geçiren Ahmet Y, göğsüne gelen darbeyle yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Y, hayatını kaybetti.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ferhat Y, olayın yaşandığı arazinin dedesinden miras kaldığını, kavganın yaşandığı günden birkaç gün öncesine kadar da amcasıyla aralarında herhangi bir sorun olmadığını savundu.

Olaydan dört gün önce hayvan otlattığı sırada maktulün oğlu ile tartıştığını, böylece amcası ile arasında husumetin de başladığını belirten Ferhat Y, ardından arazideki sulama borularının amcası tarafından kesildiğini, kendilerinin de şikayetçi olduğunu anlattı.

Olay günü amcasının arazisine su borularının yerini değiştirmeye gittiklerini öne süren Ferhat Y, "Amacım kimseyi öldürmek değildi. Amcama tekme atıp atmadığımı da hatırlamıyorum. O anda tekme sallamamın sebebi bana yönelik saldırıdan kurtulmak içindi." ifadelerini kullandı.

Tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan B.Y, olay günü Ahmet Y'ye ait olan tarlada taşlı sopalı kavga çıktığını, arabasına gidip, telefondan jandarmayı aradığını, olay yerine döndüğünde Ahmet Y'nin sırt üstü hareketsiz yattığını gördüğünü, çevredekilere ne olduğunu sorduğunda ise Ferhat Y'nin tekme atmasıyla yere düştüğü söylediklerini aktardı.

Maktul kronik kalp hastası
Amca Ahmet Y'ye ait adli tıp raporunda, "Maktulün kafatasında kırık, beyin kanaması, iç organ veya büyük damar lezyonu belirlenemediği" tespiti yapıldı.

İddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Olayın meydana geliş şekli ve otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde, kronik kalp hastalığı bulunan kişinin ölümünün travmaya maruz kaldığının kabulü halinde, maruz kaldığı yaralanma ve tartışma olayının efor ve stresinin tetiklediği ve 'ani kardiyak ölüm' meydana geldiği değerlendirilmiştir. Ferhat Y'nin maktulün göğüs kısmına tekme atıp yaralaması sonucu kalp krizi geçirmesine neden olarak ölümüne sebebiyet verdiği kabulü ile 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ferhat Y'nin 8 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Terk edilmiş yasaklı pitbull cinsi köpeği eve getirdi, annesi polise ihbar etti12 Ocak 2022 Çarşamba 11:01
  • Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü12 Ocak 2022 Çarşamba 10:59
  • Ermenistan ordusu, gece boyunca sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı12 Ocak 2022 Çarşamba 10:57
  • İstanbul'da kar yağışı başladı12 Ocak 2022 Çarşamba 10:53
  • Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı12 Ocak 2022 Çarşamba 10:52
  • Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!12 Ocak 2022 Çarşamba 10:44
  • Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te12 Ocak 2022 Çarşamba 10:33
  • Otomobil, yolda çalışma yapan işçilerin arasına daldı: 6 yaralı12 Ocak 2022 Çarşamba 09:43
  • Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:38
  • Dere taşınca mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişilik aile kurtarıldı12 Ocak 2022 Çarşamba 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti