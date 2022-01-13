Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferi yok 

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle 3 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, 11- 12 Ocak'ta iptal edildi. Bugün de Gökçeada-Kabatepe hattında feribot seferleri yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe hattında bugün tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00 seferinin ise gün içinde netlik kazanacağı kaydedildi.

Gestaş firmasından yapılan duyuruda; yarın Gökçeada-Kabatepe hattında, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 07.00, 10.30, 13.30, 17.00 ve 22.00 seferlerinin yapılacağı belirtildi.