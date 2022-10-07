Gölbaşı Belediyesi 10 adet arsayı satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Gölbaşı Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 10 adet arsayı satışa çıkardı.
Gölbaşı Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü sözkonusu arsaların satışı için ihaleye çıktı.
İhale 18.10.2022 tarihinde yapılacak.
Satılacak olan arsalar Dikilitaş (Runkuş) Mahallesi’nde bulunuyor.
Gölbaşı Belediyesi’nden satılık arsaların listesi ve BİK ilanının detayları için TIKLAYIN.
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