  • BIST 3.567,79
  • Altın 1023.471
  • Dolar 18.5803
  • Euro 18.2271
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
»

Gölbaşı Belediyesi 10 adet arsayı satışa çıkardı

Gölbaşı Belediyesi mülkiyetindeki 10 adet arsayı satışa çıkardı. Satış ihalesi 18.10.2022 tarihinde yapılacak. Gölbaşı Belediyesi’nden satılık arsalar Dikilitaş Runkuş Mahallesi'nde bulunuyor. Belediye'den satılık arsaların listesi haberimizde:
Gölbaşı Belediyesi 10 adet arsayı satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Gölbaşı Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 10 adet arsayı satışa çıkardı. 

Gölbaşı Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü sözkonusu arsaların satışı için ihaleye çıktı. 

İhale 18.10.2022 tarihinde yapılacak. 

Satılacak olan arsalar Dikilitaş (Runkuş) Mahallesi’nde bulunuyor. 

Gölbaşı Belediyesi’nden satılık arsaların listesi ve BİK ilanının detayları için TIKLAYIN

golbasi-belediyesi-satilik-arsa-002.jpg

Gazeteilksayfa.com
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazi Üniversitesi 1.8 milyon roll ekmek alımı için ihaleye çıktı06 Ekim 2022 Perşembe 10:25
  • Çankaya Umut Mahallesi’nde icradan satılık 2+1 daire05 Ekim 2022 Çarşamba 15:31
  • Beypazarı Belediyesi sera makine ve ekipmanı satın alacak05 Ekim 2022 Çarşamba 15:17
  • Nallıhan'da 22 adet belediye taşınmazı kiraya verilecek04 Ekim 2022 Salı 13:31
  • Elmadağ Belediyesi kömür ihalesine çıktı04 Ekim 2022 Salı 13:24
  • Altındağ Belediyesi çöp konteyneri satın alacak04 Ekim 2022 Salı 13:18
  • Sakarya Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayınladı03 Ekim 2022 Pazartesi 11:33
  • Çankaya Akpınar’da icradan satılık dükkan03 Ekim 2022 Pazartesi 11:22
  • Ankara Halk Ekmek kestart yağı satın alacak03 Ekim 2022 Pazartesi 11:16
  • Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak01 Ekim 2022 Cumartesi 06:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti