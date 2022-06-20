Gölbaşı Belediyesi 14 taşınmazı kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Gölbaşı’nda belediye mülkiyetindeki 14 adet taşınmazı ihale ile 3 yıllığına kiraya veriyor.
Kiralık taşınmazlar dükkan, peyzaj alanı, baz istasyonu, yemek salonu ve büfeden oluşuyor.
İhale 28.06.2022 tarihinde gerçekleşecek.
Gölbaşı Belediyesi’nden kiralık taşınmazların listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN.
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