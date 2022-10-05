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Gölbaşı Belediyesi çiftçilere bu yıl da buğday desteği verecek

Gölbaşı Belediyesi, yaşanan kuraklık sorunu sebebiyle çiftçilerin mağdur olmaması için başlattığı yüzde 100 hibe buğday desteğini bu sene de devam ettiriyor.
Gölbaşı Belediyesi çiftçilere bu yıl da buğday desteği verecek

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Bu sene de yine yüzde 100 hibeli şekilde çiftçimize tohum desteği vereceğiz. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi. 

 

SON BAŞVURU 7 EKİM 

 Gölbaşı’nda ikamet eden ve İlçe Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan çiftçiler arasından noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi ile hibe buğday alacaklar tespit edilecek. Geçen sene hibe desteğinden yararlanmış olan çiftçiler bu sene yararlanamayacak. Hibe destek programının son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 Cuma günü olup başvurular ise https://www.ankaragolbasi.bel.tr/bugday-hibe internet adresinden yapılacak.
 

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