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Gölbaşı Belediyesi filosuna 26 araç daha ekledi

Ankara Gölbaşı Belediyesi’nin filosuna 26 yeni araç daha eklendi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, daha önce alınan 97 aracın ardından 26 araç daha eklediklerini söyledi.
Gölbaşı Belediyesi filosuna 26 araç daha ekledi

Ankara Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda organize edilen törende konuştu. Ramazan Şimşek alınan araçların öz kaynaklarla temin edildiğini belirtti. Daha önce alınan 97 aracın ardından şimdi de 26 aracın eklendiğini vurgulayan Şimşek, kiralık araçlarının kalmadığını aktardı. 

KİRALIK ARAÇ KALMADI

Ankara Gölbaşı Sahil Parkı’nda düzenlenen törende Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek konuşma yaptı. Gölbaşı Belediyesinin dengeli ve planlı bütçe uyguladıklarını ve kiralık araçlarının kalmaması sebebiyle gururlu olduklarını söyledi. Şimşek, Gölbaşı vatandaşları için hizmet ettiklerini belirterek, daha önce alınan 97 aracın ardından 26 araç daha eklediklerini duyurdu.

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MOGAN GÖLÜ TEMİZ TUTULMALI

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı konuşmada vatandaşlara özellikle Mogan gölünü temiz tutmaları konusunda çağrıda bulundu. Gölbaşı ilçesinin ve Mogan Gölü’nün temizliğinin önemine vurgu yapan Şimşek, Gölbaşı’nda yaşayan veya dışardan gelen vatandaşların gölü korumaları gerektiğini belirtti. Şimşek, Belediye olarak gece gündüz Mogan Gölü ve ilçe için çalıştıklarını bildirerek, gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmayı hedeflediklerini açıkladı. 

Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek’in yapmış olduğu konuşma ardından filoya eklenen 26 araç tanıtıldı. 

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