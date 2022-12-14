Gölbaşı Belediyesinden kiralık dükkân

Gölbaşı Belediyesi'ne ait 8 adet taşınmaz dükkân, depo, ATM yeri gibi taşınmazlar kiraya veriliyor.

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gölbaşı Belediyesi tasarrufundaki sekiz adet taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale sistemiyle kiralanıyor. 27.12.2022 Salı günü saat 14.00’da Gölbaşı Belediyesi Hizmet binasında Encümen huzurunda kira ihaleleri yapılarak yeni kiracılarını bulacak. İhaleler ile ilgili şartnameler Gölbaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00-TL bedeli mukabilinde temin edilebilir. İhaleye katılacaklar ihale dosyalarını 27.12.2022 Salı günü saat 12.00’ye kadar Gölbaşı Belediyesi Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Gölbaşı Belediyesi 27.12.2022 tarih saat 12.00'den sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği belirtildi.



İhale Sahibi: Gölbaşı Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü



İhale Tarihi: 27.12.2022



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