Gölbaşı Çayırlı’da icradan satılık 28 dönüm tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Gölbaşı’nın Çayırlı Mahallesi Köklü Mevkii’nde 28 bin 312 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor.
Gölbaşı Çayırlı’da icradan satılık 28 dönüm tarlanın muhammen bedeli 708 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 10/05/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 07/06/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu
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