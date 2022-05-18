Gölbaşı Güzelyalı’da Tarım Kredi’den satılık arsa

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ilçesi Gölbaşı’nın Güzelyalı Mahallesi’ndeki 3 bin 441 metre kareyi satışa çıkardı. Gölbaşı Güzelyalı’da Tarım Kredi’den satılık arsanın muhammen bedeli 24 milyon TL olarak ilan edildi.