Gölbaşı Güzelyalı’da Tarım Kredi’den satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ilçesi Gölbaşı’nın Güzelyalı Mahallesi’ndeki 3 bin 441 metre kareyi satışa çıkardı.
Gölbaşı Güzelyalı’da Tarım Kredi’den satılık arsanın muhammen bedeli 24 milyon TL olarak ilan edildi.
İlanda ihale ve teklif açma tarihi 31.05.2022 olarak açıklandıysa da, “Kurumumuz 2886 ve 4734 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir” notu düşüldü.
Tarım Kredi’den satılık arsa ilanının detayları için TIKLAYIN.
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