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Gölbaşı İncek'te tüyleri diken diken eden kadın cinayeti

Gölbaşı İncek'te tartıştığı kocası tarafından başına çekiçle vurularak öldürülen kadının toprağa gömülü cesedini ‘Baron’ isimli köpek buldu.
Gölbaşı İncek'te tüyleri diken diken eden kadın cinayeti

Ankara Gölbaşı'nın İncek semtinde tüyleri diken diken eden bir cinayet işlendi. Bir kadın tartıştığı kocası tarafından başına çekiçle vurularak öldürüldü. Cani koca ardından da cesedi bahçesine gömdü. Cesedi haftalar sonra ‘Baron' isimli köpek buldu.

İddialara göre, Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'ndeki bir evde geçici olarak ikamet eden Ayşen Çöl ile eşi D.Ç. tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmada D.Ç., evde bulunan çekiçle eşinin kafasına defalarca vurdu. Kafatası kırılan ve kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedenini alüminyum folyoya sardıktan sonra evin bahçesine gömen cani koca, çevresindekilere eşinin kendisini terk ettiği yalanını söyleyerek kayıplara karıştı.

Olayın yaşandığı ev D.Ç.'nin ayrılması sonrası bir emlak firması tarafından satın alındı. Durumdan habersiz olan firma sahibi, ‘Baron' ismini verdikleri köpeği bekçilik etmesi için evin bahçesinde bıraktı. Bahçe düzenlemesi için eve tekrar uğrayan firma sahipleri, Baron'un bahçede toprağı eştiğini gördü. Çukura doğru yaklaştıkça ağır bir koku duyan firma sahipleri, Ayşen Çöl'ün yaklaşık 1,5 ay önce gömülmüş cesedi ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine Ayşen Çöl'ün cansız bedeni çukurdan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kan donduran cinayeti işleyen cani koca ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

 

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