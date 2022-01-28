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“Gölbaşı Kariyer Noktası” hayata geçirildi

Gölbaşı Belediyesi vatandaşların iş bulmasına yardımcı olmak amacıyla “Gölbaşı Kariyer Noktası”nı hayata geçirdi.
“Gölbaşı Kariyer Noktası” hayata geçirildi

Gölbaşılı vatandaşların yanında olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, iş bulamayan gençlerin ve vatandaşların sesi olacak. Ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayan iş veren kurumsal firmalar ile gençleri bir araya getirecek olan “Gölbaşı Kariyer Noktası” hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Görüyoruz ki vatandaşımız iş bulmada iş verenimiz ise nitelikli personel bulmada zorluk çekiyor. Gölbaşı Kariyer Noktası olarak ilçemizde yaşanan işsizlik sorunu ile mücadele etmeyi kendimize görev bilerek çıktığımız yolda; Gölbaşı ve komşu ilçelerde faaliyet gösteren firmalar ile görüşmeler sağlayarak ilçemizde iş arayan tüm hemşerilerimizi beceri ve yeteneklerine göre yönlendiriyoruz. Bu sayede profesyonel bir platformda istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamış oluyoruz” dedi. 

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İşveren ile iş arayan bir arada
Kariyer Noktası sayesinde işveren ve iş arayan Gölbaşılıların buluşturulduğunun altını çizen Başkan Ramazan Şimşek projenin detaylarını şu şekilde aktardı: “Web sitemizi iş arayan ve işveren tarafların ücretsiz kullanabileceği üyelik altyapısı ile kurduk. İşveren ve iş arayan hemşerilerimizi ihtiyaçları, meslekleri ve kişisel yetenekleri doğrultusunda bir araya getiriyoruz. İş ile işe en uygun çalışanı buluşturma sürecinde; firmaların amaç ve beklentileri doğrultusunda ilerliyor, istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz.”

200 kişi iş sahibi oldu
Kariyer Noktası’nın şimdiden 200 vatandaşı iş sahibi yaptığını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “Ön elemelerimizden geçirmiş olduğumuz 450 kişi ilgili firmalara yönlendirildi. 200 vatandaşımız ise bu yönlendirmeler sonrasında işe başladı. Kariyer Noktası ile ilçemiz işsizlik sorununa katkı sağlayacak vatandaşlarımızın sofralarına ekmek götürmelerine vesile olacağız. Hem iş verenimizin  hem de işsiz vatandaşlarımızın yüzü gülecek.”

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