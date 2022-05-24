Gölbaşı Tepeyurt’ta mahkemeden satılık 21 dönüm tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Gölbaşı'nın Germeyik yani Tepeyurt Mahallesi’nde 21 bin 403 metre kare tarla mahkeme yoluyla satılıyor.
Gölbaşı Tepeyurt’ta mahkemeden satılık 21 dönüm tarlanın muhammen bedeli 1.5 milyon TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 30/06/2022
2. Satış Günü : 26/07/2022
Satış Yeri : Mezat Salonu
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