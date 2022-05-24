Gölbaşı Tepeyurt’ta mahkemeden satılık 21 dönüm tarla

Gölbaşı'nın Germeyik yani Tepeyurt Mahallesi’nde 21 bin 403 metre kare tarla mahkeme yoluyla satılıyor. Gölbaşı Tepeyurt’ta mahkemeden satılık 21 dönüm tarlanın muhammen bedeli 1.5 milyon TL olarak ilan edildi. Satış tarihi haberimizde: