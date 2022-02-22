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Gölbaşı Tulumtaş’ta mahkemeden satılık arsa

Ankara ilçesi Gölbaşı’nın Tulumtaş Mahallesi’nde 4 bin 776 metre kare arsa sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. Gölbaşı Tulumtaş’ta mahkemeden satılık arsanın değeri 3 milyon 343 bin 200 TL olarak ilan edildi.
Gölbaşı Tulumtaş’ta mahkemeden satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Gölbaşı’nın Tulumtaş Mahallesi’nde 4 bin 776 metre kare arsa sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. 

Gölbaşı Tulumtaş’ta mahkemeden satılık arsanın değeri 3 milyon 343 bin 200 TL olarak ilan edildi. 

1. Satış Günü : 23/03/2022 

2. Satış Günü : 20/04/2022 

Satış Yeri : Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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