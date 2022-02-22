Gölbaşı Tulumtaş’ta mahkemeden satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Gölbaşı’nın Tulumtaş Mahallesi’nde 4 bin 776 metre kare arsa sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor.
Gölbaşı Tulumtaş’ta mahkemeden satılık arsanın değeri 3 milyon 343 bin 200 TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 23/03/2022
2. Satış Günü : 20/04/2022
Satış Yeri : Mezat Salonu
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