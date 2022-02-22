Gölbaşı Tulumtaş’ta mahkemeden satılık arsa

Ankara ilçesi Gölbaşı’nın Tulumtaş Mahallesi’nde 4 bin 776 metre kare arsa sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. Gölbaşı Tulumtaş’ta mahkemeden satılık arsanın değeri 3 milyon 343 bin 200 TL olarak ilan edildi.