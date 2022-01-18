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Gölbaşı’nda 15 kırsal mahalle doğal gaza kavuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nda 15 kırsal mahallenin doğal gaza kavuştuğu müjdesini verdi.
Gölbaşı’nda 15 kırsal mahalle doğal gaza kavuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Başkent Doğalgaz ile yürüttüğü 2020-2021 çalışmaları ile 15 kırsal mahalleye doğalgaz ulaştığını ve vatandaşların kullanımına sunduklarını müjdeleyen Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşı’mızda doğalgazın ulaşmadığı ev kalmasın diyerek Başkent Doğalgaz ile mahallelerimizde yürüttüğümüz 2020-2021 çalışmalarımızı eksiksiz tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

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Temiz bir çevre için el ele
“Gölbaşı’nda yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Başkan Ramazan Şimşek doğalgazın bu noktadaki önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı: “Mahallelerimizin doğalgaza kavuşması çok sevindirici bir durum. Doğalgaz ile hava kirliliğinde önüne geçmiş olacağız. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

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