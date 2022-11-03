Gölbaşı’nda Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan satılık 5 dönüm arazi

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü Gölbaşı'nda bulunan 5027 metre kare tarla ile üzerindeki natamam dubleks villayı ihale ile satıyor. Rayiç bedeli 3.750.000 TL.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü Gölbaşı'nda bulunan 5027 metre kare tarla ile üzerindeki natamam dubleks villayı ihale ile satıyor.

Satış işlemi açık artırma ile yapılacak.

Birinci satış tarihi 22.11.2022.

Satışa çıkarılan gayrimenkul Gölbaşı'nın Hacılar Mahallesi'nde bulunuyor ve tarım arazisi vasfında. Konum olarak Mogan Gölü'nün güney ucuna 400 metre mesafede.

Arazinin artırmaya esas olan biçilmiş rayiç bedeli 3.750.000.00 Türk Lirası.

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