Gölbaşı'nda hayvanat bahçesinden aslan kaçtı

Ankara Gölbaşı’nda bulunan ziyarete kapatılan mühürlü hayvanat bahçesinden aslan kaçtı. Aslanın kaçmasıyla birlikte mahallede bulunan vatandaşlar paniğe kapıldı.

Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik arazide bulunan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı. Mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan kaçmasının ardından yolda araçların önünde ve evin bahçesine girerken görüntülendi.

KAÇAN ASLAN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, mahalledeki vatandaşların endişelenmesine sebep oldu. Güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan aslan, görevliler tarafından yakalanarak güvenli bir şekilde hayvanat bahçesine götürüldü.

Hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olması ve çevreye kötü koku yayılması sebebiyle Ankara 18'inci İdari Mahkemesi kararıyla iptal edildi. Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine tekrar açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için zaman verildi.

Mahalle arasında bulunan ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasında görülen aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu'na ait olan evin bahçesine girdi. Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce panik yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalandı. Aslan yakalandıktan sonra tekrar hayvanat bahçesine götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine çevrede araştırmalar yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulmasının ardından tutanak tuttu.

“ASLANDAN KİM KORKMAZ Kİ?”

Evinin bahçesine aslan giren Rıfat Aloğlu, saat 06.20 sıralarında yeğeninin, köpeklerin havlamasıyla uyandığını belirterek, yeğeninin bahçeye indiğinde aslanla karşılaşmasının ardından korktuğunu aktardı. Aloğlu sözlerine şu şekilde devam etti, “Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler. Korkudan dışarı çıkamadık. Günün aydınlanmasıyla birlikte tedbirli bir şekilde biz de bahçeye çıktık. Aslandan kim korkmaz ki? Çok büyük değildi ama insan korkuyor. Sabaha kadar her gece kükrüyorlar. Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?"

Hayvanat bahçesinin yanındaki evde oturan Niyazi Güler şikâyetler üzerine polis olayla ilgili tutanak tuttuğunu aktararak kendisinin de karakola giderek şikayette bulunduğunu açıkladı. Güler “Bu 250 metrelik mesafe içinde benim de evim var. Benim evime de girebilirdi. Aslanı köpek gibi sevemezsiniz. Eğer o aslan gündüz saatlerinde kaçsaydı önüne çıkanı parçalardı, diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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