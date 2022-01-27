Gölbaşı'nda sanat kursları start aldı

Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursların kayıtları başladı.

Verilen kurslar ile hem vatandaşları hem de çocukları eğlendirirken eğittiklerinin müjdesini veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bağlama, gitar, keman, piyano, bale, şan, kara kalem, yağlı boya, takı tasarım, dikiş nakış, kumlama, Türk Halk Müziği Korosu, evlilik öncesi dans, zumba, pilates, jimnastik, temel İngilizce, halı-kilim dokumacılığı, diksiyon eğitimi, ahşap boyama, çini sanatı, halk oyunları, tel kırma, şiş, sepet örücülüğü, amigurumi alanlarında eğitim vereceğiz. Sizlerde başvurularınızı online olarak veya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ne gelerek yapabilirsiniz” dedi.

Verilen eğitimler sayesinde yeteneklerini yansıtan kursiyerler, bağlama, keman, piyano ve gitarın eşsiz nağmelerine yolculuk yapabilecek aynı zamanda şan dersleri ve Türk Halk Müziği Korosu ile seslerini eğitebilecekler.

Gölbaşı’nın miniklerine özel bale

Açılan kurslar bünyesinde 04-08 yaş miniklerine özel bale eğitimi de olduğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşımızın çocuklarının gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Sadece 4-8 yaş arasında vereceğimiz bale eğitimlerimiz sayesinde çocuklarımızı sanat ve spor ile tanıştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Sanatçılar yetişecek

“Kursiyerlerimiz el sanatları ve görsel sanatları da yine Zübeyde Hanım Merkezi’nde geliştirebilecekler” açıklamasında bulunan Başkan Şimşek: “Kara kalem, yağlı boya, takı tasarım, dikiş-nakış, kumlama, yağlı boya, halı-kilim dokumacılığı, ahşap boyama-çini sanatı tel kırma, şiş, sepet örücülüğü, amigurumi kurslarımızda sanatkâr bireyler yetiştireceğiz. Kursiyerlerimiz boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirirken, katılım belgelerine de sahip olacaklar. İyi bir fırsat sunan kurslarımıza herkesin katılımını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Ramazan Şimşek, koronavirüs salgını sebebiyle dersliklerde verilecek olan eğitimin salgın koşullarına uygun şekilde verildiğini de sözlerine ekledi.