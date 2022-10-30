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Gölbaşı'ndaki "Tulumtaş Mağarası" turizme kazandırılacak

Gölbaşı Belediyesi, ilçede 1992'deki yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkartılan Tulumtaş Mağarası'nı, gelecek yıl bütün etaplarıyla turizme kazandıracak.
Gölbaşı'ndaki "Tulumtaş Mağarası" turizme kazandırılacak

Gölbaşı Belediyesi, ilçede 1992'deki yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkartılan Tulumtaş Mağarası'nı, gelecek yıl bütün etaplarıyla turizme kazandıracak.

Gölbaşı Belediyesi, 1992'de Ankara Çevre Yolu'nun yapımı sırasında taş ocağı olarak kullanılan alanda dinamitle yapılan patlatma sırasında gün yüzüne çıkarılan, uzunluğu 5, genişliği 1,5 kilometre olan mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AA'ya yaptığı açıklamada, Tulumtaş Mağarası'nın dünyada ve Türkiye'de örneği bulunmayan, kendisini devamlı yenileyen bir mağara olduğunu ifade etti.

Mağarada her 10-15 günde bir yeni sarkıtlar oluştuğunu anlatan Şimşek, "Bu yaşayan ve çok özellikli bir mağara. Oksijeni, havası, kokusu ile nefes veriyor sanki. Diğer mağaralardan farkı bu." dedi.

Mağarayı hem Ankara'ya hem de dünyaya tanıtmak, Gölbaşı'nı da "turizm merkezi" haline getirmek istediklerini ifade eden Şimşek, "Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 2 buçuğu Ankara'ya geliyordu, onlar da yarım gün kalıp daha sonra Ankara'yı terk ediyordu. Biz bunları yaparken de hem Ankara'mıza istihdam sağlamayı hem de Gölbaşı'mızın bu güzide mağarasını turizme kazandırarak ilçemizin ismini duyurmayı amaçladık." diye konuştu.

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"İLK ETABINI AÇTIK AMA BU MAĞARA HALA DERİNLERE GİDİYOR"

Mağaranın çok büyük olduğunu, geçmişte mağara olduğu düşünülmeden yapılan kazılar sonucunda bazı yerlerinde çökmeler meydana geldiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Biz hepsinin röntgenini çektik, ilk etabını açtık, ama bu mağara hala çok derinlere gidiyor. Burayı Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'mize armağan edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bu topraklarda bunu gün yüzüne çıkarmış olacağız."

Ankara, Gazi ve Hacı Bayram Veli üniversitelerinden hocalarla istişare içinde çalıştıklarını aktaran Şimşek, üniversitelerin, çalışmalara karşılıksız destek verdiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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