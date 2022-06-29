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Gölbaşı'nın en güzel kurbanlığı seçilecek

Gölbaşı Belediyesi bu sene ikincisini düzenleyeceği Kurban Güzellik Yarışması için hazırlıklarına başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıkların yarışacağı yarışma; 2 Temmuz Cumartesi saat 14.00’da gerçekleşecek.
Gölbaşı'nın en güzel kurbanlığı seçilecek

Bu sene ikincisi düzenlenecek olan Kurban Güzellik Yarışması ile en güzel hayvanlar seçilecek. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in jüri olacağı yarışmada hayvanların kilosuna, güzelliğine, ırkının kendi özelliklerini yansıtıp, yansıtmadığına dair karar, jüri tarafından belirlenecek. Oğulbey Mahallesi 10. Km’de hizmete giren Ankara’nın en modern Kurban Kesim ve Satış Tesisinde gerçekleşecek olan yarışmada ilk üçe giren hayvanlara ve sahiplerine ödüller takdim edilecek. Geçen yıl yapılan organizasyon sonrası çok güzel bir motive sağlandığını, özellikle hayvan sahiplerinin çok mutlu olduklarını dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Geçtiğimiz yıl almış olduğumuz güzel tepkiler sonrası geleneksel güzellik yarışmamızın bu sene ikincisine ev sahipliği yapacağız. Amacımız Türkiye’nin dört bir yanından gelen, hayvan sahiplerimizin üzerindeki yorgunluğu ve stresi bir nebze rahatlatmak” açıklamasında bulundu. 

Çok amaçlı bir tesis olarak tasarlandı

Türkiye’nin en modern kesimhane, mezbahane, kesim alanı ve et entegre tesisini geçtiğimiz yıl hizmete açtıklarını ve bu süre zarfında Tarım Fuarı’nı da bu alanda gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Burası aynı zamanda çok amaçlı bir tesis oldu. Uluslararası tarım ve hayvancılık alanı haline geldi.  Sel, deprem gibi afet alanlarında toplanma alanı olarak ve tarım fuar alanı olarak da kullanıyoruz. Toplamda 100 bin metrekare alana kurulan tesisimiz; A ve B Blok olmak üzere toplam 8.530 m² kapalı alandan oluşuyor. 67 adet padokun bulunduğu alanda 4 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş hayvan mobil kesim ünitesi yer almaktadır. Ünitelerde günlük 500 büyükbaş 1500 küçükbaş kesimi yapılmaktadır. Mobil kesimhanelerimiz modern çağa ayak uyduracak şekilde tasarlandı. Aynı zamanda 1 adet 175 m² alana sahip idari bina, 2 adet umumi banyo/tuvalet binası, 2 adet zabıta noktası, 1 adet güvenlik noktası, 500 araç kapasiteli 12.500 m² alana sahip binek araç otoparkı, 200 araç kapasiteli 5.500 m² alana sahip tır otoparkı ve toplam 1.5 km asfalt iç yolları ile 120 ton kapasiteli su deposunun yapımını da tamamladık. Bu sayede bütün işlemler hijyenik ortamlarda gerçekleşiyor” dedi.

Güvenlik kamerası ve WİFİ hizmeti

Alt yapıyı kurarken modern bir tesis olmasından yola çıktıklarını ve 50 adet güvenlik kamerası ile alanın 24 saat kesintisiz güvenliğinin sağlandığını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşündük ve bin araçlık alan kurduk. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Tarım Fuarı vesilesiyle binlerce kişiyi Gölbaşımızda ağırladık.” ifadelerini kullandı. 

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