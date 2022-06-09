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Golbol Kadın Milli Takımı'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı oyuncuları, aralık ayında Portekiz'de yapılması planlanan dünya şampiyonasından altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.
Golbol Kadın Milli Takımı'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Golbol Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonası hazırlık kampını antrenör Gültekin Karasu idaresinde Ordu'daki Atatürk Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Milli takımın kaptanı Sevda Altunoluk, AA muhabirine, Ordu'daki kampın verimli geçtiğini söyledi.

Daha önce 2016 ve 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırma başarısı gösterdiklerini belirten Altunoluk, bunun dışında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği gibi önemli başarılara imza attıklarını anlattı.

Milli sporcu, takımın tek eksiğinin dünya şampiyonluğu olduğunu, bunu tamamlamak istediklerini dile getirerek, bunun için çok iyi çalıştıklarını ifade etti.

Takım oyuncularının tamamının istekli olduklarının altını çizen Altunoluk, "İnşallah bu altın madalya da ülkemize gelecek. Biz kendimize güveniyoruz." dedi.

Sporcular dünya şampiyonluğuna kilitlendi
Berfin Altan ise yaklaşık 5 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Takımımız dünya şampiyonasında altın madalyayı kazanabilecek bir seviyede. Tüm arkadaşların motivasyonu ve öz güvenleri yerinde. Herkes dünya şampiyonu olmayı çok istiyor. Biz bu yeni kadro ile dünya şampiyonu olmayı çok istiyoruz. Bu başarımızı da tarihe yazmayı hedefliyoruz."

Şeydanur Kaplan da okulda öğretmeni aracılığıyla tanıştığı bu sporla 10 yıldır ilgilendiğini ifade ederek, bu sporla hayatının çok değiştiğini anlattı.

Dünya şampiyonası hazırlıklarını ocak ayından bu yana sürdürdüklerini kaydeden Kaplan, "Bu ay içerisinde şampiyona olacaktı. Ama ertelendi. Bu bizim için avantaj oldu diyebiliriz. Daha iyi şekilde hazırlanmış olacağız. Bizim takım olarak dereceler arasında hiç dünya şampiyonluğu yok. Eksik olan koleksiyonu tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Fatma Gül Güler de antrenörü Gültekin Karasu'nun tavsiyesi üzerine bu spora başladığını dile getirerek, "Bu spor bana katabileceği her şeyi kattı. Adeta hayatım değişti. Başarıyı burada öğrendim." ifadesini kullandı.

Sevtap Altunoluk da kardeşi Sevda Altunoluk ile aynı takımda yer aldığını aktararak, dünya şampiyonluğuna çok önem verdiklerini ve ülkelerine bu gururu yaşatmak isteklerini söyledi.

Reyhan Yılmaz ise "Milli takım bizim ikinci ailemiz gibi oldu. Çok iyi anlaşıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla bağımız çok kuvvetli." dedi.

Antrenör Gültekin Karasu ise, Ordu'da sürdürdükleri kampın oldukça iyi geçtiğini ve takımda her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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