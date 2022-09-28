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Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu

Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık şehit oldu
Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında, bugün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit askerin ailesine acı haber verildi
Şehit Enes Bıyık'ın Sultanbeyli'deki ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Fikri Bıyık'ın Mecidiye Mahallesi'ndeki evine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi iletildi.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı, şehidin yakınları ve mahalle sakinleri evin bulunduğu sokağa geldi, Sultanbeyli Belediyesince sokağa çadır kuruldu.

Şehidin iki kardeşi olduğu, ailesinin haberi alır almaz Kocaeli'ye gittiği öğrenildi.

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