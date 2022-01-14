Göletlerin temizliğine faydalı mikroorganizma üretildi

Büyükşehir Belediyesi iştiraki BelPLAS A.Ş. göl ve göletlerdeki kirlilikle mücadele kapsamında faydalı mikroorganizma üretti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan ve çevre dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BelPLAS A.Ş. göl ve göletlerdeki kirliliği, bulanıklığı ve kokuları önlemek amacıyla “Mikroorganizma Konsorsiyum”u olan özel karışım kültürü üretti.

ÜRÜN GÜBRE VE PROBİYOTİK GİBİ BİRÇOK ALANDA BAŞARIYLA KULLANILIYOR

Laktik asit bakterisi ve maya türlerinin karışımından üretilen faydalı mikroorganizma, Başkent’teki göl ve göletlerde uygulanmaya başlandı.

BelPLAS A.Ş. tarafından üretilen faydalı mikroorganizmalar teknolojisi sayesinde durgun suların iyileştirilmesi, süs havuzlarının temizliği, giderler ile çöplerde koku giderimi, mikrobiyal gübre ve probiyotik gibi birçok alanda başarılı sonuçlar alındı.

SU KALİTESİNDE YAKLAŞIK YÜZDE 95 İYİLEŞME SAĞLANDI

İlk olarak 2020 yılında Göksu Susuz Göleti’nde, 2021 yılında ise Göksu ve Temelli Göleti’nde yapılan uygulama ile su kalitesinde yaklaşık yüzde 95 oranında iyileşme sağlandı.

Faydalı mikroorganizmaların çevreye, doğaya ve canlılara herhangi bir zararı olmadığını tam tersine probiyotik etkisiyle canlılara yarar sağladığına dikkat çeken BelPLAS Ar-Ge Müdürü Özgün Kırdar, şu bilgileri paylaştı:

“Faydalı mikroorganizmalar doğada bulunan laktik asit, fotosentetik maddeler ve mayalar grubunun karışımından oluşan bir mikroorganizmalar karışım kültürüdür. 2020 yılında Göksu Göleti’nde suyun kalite parametrelerini iyileştirmek üzerinden bir çalışma gerçekleştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık. Bu çalışmaların sonucunda da 2021 yılında yeniden Göksu ve Temelli Göleti’nde de yine su kalitesi parametrelerini iyileştirmek üzerine çalışmalar yaptık. Performansı çok güzel boyutlarda çıktı. Uygulamanın sonucunda su kalitesi parametrelerinden yüzde 95 oranında iyileştirmeler sağladık. Suyun içerisinde bulunan kirlilik parametrelerini azalttık ve zararlı bakteriler, zararlı mikroorganizmalar neredeyse sıfıra yaklaştı. Çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bu çalışmaları yaparken sıvı olarak ürünümüzü uyguluyoruz. Ayrıca düzenli salınım topları dediğimiz çamur topları şeklinde bir uygulamamız var göl diplerindeki çamura da etki ediyoruz. Göl ve göletlerimizdeki kirliliği, bulanıklığı ve kokuları önlemek için bu çalışmaları yapıyoruz. Kalite parametrelerini ve kalite seviyelerini çok iyileştirerek 1. sınıf su kalitesi parametrelerini getirmeye çalışıyoruz. Ürünümüzün çevreye, insana ve hayvanlara herhangi bir zararı yoktur. Hatta probiyotik etkisi göstererek canlıların sağlığını iyileştirmektedir.”

Kırdar, BelPLAS A.Ş.’nin kendi ürettiği Profamik Nature ve diğer profamik ürünlerin şirketin internet adresi üzerinden online olarak satışa sunulduğunu da söyledi.