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Golfçülerin yeni rotası Antalya oldu

Avrupa, Asya ve Amerika'dan her yıl binlerce golfçüyü ağırlayan Antalya, dünyada golf turizminin gözde bölgelerinden biri haline geldi.
Golfçülerin yeni rotası Antalya oldu

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye Temsilcisi ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine, küresel salgın sonrası golfe ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Salgında tedbirler çerçevesinde sporcu ağırlamaya devam ettiklerini belirten Şahin, bu yıl ise en fazla oyunun oynadığı 2019 rakamlarına yaklaşıldığını dile getirdi. Antalya'da yıl boyunca golf oynandığını, en yoğun sezonun ise eylül ve haziran arası dönem olduğunu anlatan Şahin, yaz döneminde de günde 25-30 kişinin golf oynadığını ifade etti.

Şahin, golfte bu yıl iyi bir sezon öngördüklerini söyledi. Şahin, "En fazla sporcu ağırladığımız 2019'da 560 civarında oyun oynandı. Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 280 bin oyun gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar 600 bin oyunun üzerine çıkacağımızı, 2019 rakamlarını geçeceğimizi düşünüyoruz. Aralık sonuna kadar rezervasyonlar iyi durumda." diye konuştu.

İspanya ve Portekiz ziyaretçileri Antalya'ya geliyor
Türkiye'de 22 golf sahası bulunduğunu ve bunların 16'sının Antalya'da olduğunu dile getiren Şahin, hem tatil hem de golf için dünyanın dört bir yanından sporcu ağırladıklarını söyledi.

Şahin, Güney Afrika'dan, Avrupa ülkelerinden, Amerika kıtasından çok sayıda golfçüyü Antalya'daki sahalarda oyun oynarken gördüklerini belirterek şöyle devam etti:

"Japonya, Kore, Malezya, Pakistan, Hindistan, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Balkan ülkeleri, Almanya, Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin tamamından sporcuları görmek mümkün. Bu yıl İngilizlerin sayısındaki artış bizleri sevindiriyor. Golf turizminde en fazla tercih edilen İspanya ve Portekiz'e giden bir kitle, şu anda hem tatil hem golf için ülkemize geliyor."

Şahin, golfte Türkiye ve Antalya'nın popülerliğinin artmasında iklim şartlarının uygunluğu ve otel ile sahalardaki kalitenin yüksek oluşunun rol oynadığını ifade etti.

Golf turizmi yüzde 30 ila 40 daha fazla döviz bırakıyor
Golfün Antalya'da yıl boyunca oynanabiliyor olmasının turizmin de 12 aya yayılmasını sağladığını belirten Şahin, Antalya'ya gelenlerin tatil ve golf paketlerini tercih ettiğini kaydetti. Alternatif turizm noktasında golfün önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Şahin, "Golf turizminin ekonomik katkısı yadsınamayacak kadar fazla. Konaklamada kişi başı gelir 800 avro civarında ama bir golfçünün bıraktığı rakam 1300, 1400 avrolara kadar çıkıyor. Golf turizminde yüzde 30-40 daha fazla harcama oluyor." dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yurt dışında yaptığı tanıtımların da etkili olduğunu dile getiren Şahin, 17-22 Ekim'de Roma'da Dünya Golf Turizm Birliğinin bir toplantısı olacağını ve TGA önderliğinde bu toplantıya katılacaklarını söyledi.

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