  • BIST 4.507,24
  • Altın 1041.434
  • Dolar 18.603
  • Euro 19.1818
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Gölyaka depremiyle sallanan İstanbullular sokaklarda

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular da sokağa çıktı.
Gölyaka depremiyle sallanan İstanbullular sokaklarda

Gece 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular da sokağa çıktı.

Sarsıntıyı hisseden İstanbullular, korku içinde sokağa çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.

Bu arada, sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İlimizde de hissedilen #Düzce #Gölyaka merkezli #depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. An itibariyle ilimizdeki  112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Husumetlisi Pitbull köpeğini üzerine saldırttı; o anlar kamerada22 Kasım 2022 Salı 16:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yusufeli Barajı, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'ne katıldı22 Kasım 2022 Salı 15:55
  • İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti22 Kasım 2022 Salı 14:14
  • PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu22 Kasım 2022 Salı 14:12
  • Bakan Akar: Hesap sormaya devam edeceğiz22 Kasım 2022 Salı 13:42
  • Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı, kwh fiyatı ne kadar? 22 Kasım 2022 Ankara doğalgaz fiyatı22 Kasım 2022 Salı 11:59
  • Son 6 yılda terör örgütlerine ağır darbe22 Kasım 2022 Salı 11:22
  • Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını duyurdu22 Kasım 2022 Salı 10:28
  • 3 tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu' çıktı22 Kasım 2022 Salı 10:23
  • İŞKUR'a operasyon: 35 kişi gözaltında22 Kasım 2022 Salı 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti