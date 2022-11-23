Gölyaka depremiyle sallanan İstanbullular sokaklarda

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular da sokağa çıktı.

Gece 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular da sokağa çıktı.

Sarsıntıyı hisseden İstanbullular, korku içinde sokağa çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.

Bu arada, sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İlimizde de hissedilen #Düzce #Gölyaka merkezli #depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. An itibariyle ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.