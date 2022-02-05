Gölyaka Kültür Park'ında bazı alanlar karların erimesiyle su altında kaldı

Düzce'de Efteni Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı içerisinde bulunan Gölyaka Kültür Park'taki bazı alanlar, karların erimesiyle su altında kaldı.

İstanbul'a içme suyunun sağlandığı Melen Çayı havzasının başlangıç noktasında yer alan Efteni Gölü koruma sahasındaki 790 bin metrekarelik park, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor.

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Gölyaka Kültür Park'ta, geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metreye ulaştı.

Bölgede hava sıcaklıklarının artması üzerine karlar eriyince parkta yaz aylarında yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, çadır ve karavan kampı, bisiklet ve foto safari aktiviteleri için kullanılan bazı alanlar su altında kaldı.

Karın ardından parkın suyla kaplandığını gören ziyaretçiler fotoğraf çektirdi.