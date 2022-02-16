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Gömü olduğunu düşündüğü tarihi caminin yakınında ev tutup, 6 ay tünel kazdı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, gömü olduğunu düşündüğü tarihi caminin yakınında ev tutup, 6 ay boyunca tünel kazan Ramazan K. (52), polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Gömü olduğunu düşündüğü tarihi caminin yakınında ev tutup, 6 ay tünel kazdı

Olay, Cam-i Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak kazı ihbarını alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 750 yıllık Ulu Cami'ye yakın bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Ramazan K., kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Evde bulunan ve kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen 1 çapa, 1 kürek ve yaklaşık 2 metre ipe el konuldu. Evde yapılan incelemede evin bir odasından tünel açıldığı ve tünelin tarihi camii yönüne ilerlediği belirlendi.

Öte yandan inceleme başlatan polis ekipleri, Ramazan K.'nın evi 6 ay önce kiraladığını belirledi. Gözaltına alınan Ramazan K. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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