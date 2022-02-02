  • BIST 2.015,43
  • Altın 767.55243
  • Dolar 13.394
  • Euro 15.0989
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri dördüncü çeyrekte beklentileri aştı

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri, geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 32 artışla 75,3 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.
Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri dördüncü çeyrekte beklentileri aştı

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 75,3 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin ekim-aralık döneminde 56,9 milyar dolarlık gelir açıklamıştı.

Söz konusu dönemde Alphabet'in gelirine ilişkin piyasa beklentileri 72 milyar doları bulması yönündeydi.

Alphabet'in geliri, 2021 genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 257,6 milyar dolara çıktı.

Şirketin net karı ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 20,6 milyar dolara ulaştı.

Firmanın 2020'nin dördüncü çeyreğinde 22,3 dolar olan hisse başına düşen karı da geçen yılın son çeyreğinde 30,69 dolara yükseldi.

Google'ın reklam gelirlerinde yüzde 33 artış
Alphabet'in açıklamasında, Google'ın reklam gelirlerinde yıldan yıla artış görüldüğü bilgisine de yer verildi.

Buna göre, Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 61,2 milyar dolara yükseldi. Google, 2020'nin son çeyreğinde 46,2 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.

Youtube'ın reklam geliri de aynı dönemde yüzde 25 artarak 8,6 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye yeni ekonomi stratejisiyle dış ticarette iş birliklerine kapı aralıyor01 Şubat 2022 Salı 14:36
  • Bakan Muş: Türkiye'nin 'ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı ülke' olarak daha tanınır olması hedefiyle çalışıyoruz01 Şubat 2022 Salı 14:35
  • İndirimli satışlarda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni tedbirler alındı01 Şubat 2022 Salı 13:39
  • Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı iki katına çıktı01 Şubat 2022 Salı 13:38
  • DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil: Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 2021'de yüzde 64 arttı01 Şubat 2022 Salı 12:24
  • ECB'nin parasal sıkılaşmada Fed'in gerisinde kalması bekleniyor01 Şubat 2022 Salı 12:24
  • Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor01 Şubat 2022 Salı 12:01
  • Borsa güne yükselişle başladı01 Şubat 2022 Salı 10:36
  • ABD Hazinesi ilk çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini 729 milyar dolara yükseltti01 Şubat 2022 Salı 10:35
  • Dövizden TL'ye dönüşümde yurt dışında yerleşik vatandaşlar YUVAM hesabı açabilecek01 Şubat 2022 Salı 10:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti