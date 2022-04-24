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Görevi başında şehit olan Zafer Mat'ın cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Fatih'te görev başında şehit olan polis memuru Zafer Mat (48) için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit polisin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a uğurlandı.
Görevi başında şehit olan Zafer Mat'ın cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Ayvansaray Mahallesi'nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, 16 adet suç kaydı olan şüpheli Burhan B.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat ise, şüpheli Burhan B.'nin kaçmaması için yan binanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıktı.

Polislerin geldiğini gören ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu sert bir cisim fırlattı. Kafasından darbe alan polis memuru Zafer Mat, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Zafer Mat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru Zafer Mat için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Şehit polis memuru Mat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda taşınarak törenin yapılacağı alana getirildi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, şehidin eşi Fatma Mat, kızı Zehra Mat ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

"BUGÜN ACINIZI AZALTMANIN MÜMKÜN OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUM" 
Törende, Mat'ın özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Şehidimizin değerli ailesi, bugün acınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Bizlerde bir meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Teşkilat olarak hepimiz yanınızdayız. Şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehidimizi hiç unutmayacağız" dedi.

Törende şehit polisin eşi Fatma Mat ve kızı Zehra Mat, gözyaşı döktü. Şehidin eşi ve kızını İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya teselli etmeye çalıştı.

Törenin ardından Şehit Zafer Mat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a uğurlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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