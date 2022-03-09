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Görevine son verilen 13 hakemin '4 büyükler' karnesi!

TFF'nin görevine son verdiği 13 hakem bu sezon 4 büyüklerin 3'ü kendi arasında olmak üzere 30 maçını yönetti.
Görevine son verilen 13 hakemin '4 büyükler' karnesi!

Türk futbolunda hakem operasyonu depremi devam ediyor. Süper Lig'in bundan sonraki haftalarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Özgür Yankaya ve Tugay Kaan Numanoğlu'na görev verilmeyecek.

13 hakem 4 büyüklerin 30 maçını yönetti

Görev alamayacak 11 hakemden sadece 8'i bu sezon 4 büyüklerin maçlarında görev aldı. 8 hakem ise üçü kendi aralarında olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 30 maçını yönetti. Fırat Aydınus Beşiktaş- Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş, Ali Palabıyık ise Trabzonspor-Galatasaray maçına görev aldı.

En çok puanı Trabzonspor topladı

11 hakemin en az maçını yönettiği takım Trabzonspor. Karadeniz ekibi yine de en çok puanı topladı. Beşiktaş ise en çok maçı yönetilen ama yüzdeye vurulduğunda en az puan toplayan (maç başı 1) takım oldu.

Bu 30 karşılaşmanın 4 büyüklere göre dökümü şöyle:

Beşiktaş - 10 maç- 10 puan
2 galibiyet
4 yenilgi
4 beraberlik

Galatasaray - 8 maç- 9 puan
2 galibiyet
3 yenilgi
3 beraberlik

Fenerbahçe - 8 maç -12 puan
3 galibiyet
2 yenilgi
3 beraberlik

Trabzonspor - 7 maç -17 puan
5 galibiyet
0 yenilgi
2 beraberlik

İsim isim yönettikleri maçlar

Fırat Aydınus

Kasımpaşa-Galatasaray 2-2
Başakşehir-Fenerbahçe 2-0
Altay-Beşiktaş 2-1
Beşiktaş-Galatasaray 2-1
Konyaspor-Fenerbahçe 2-1
Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0
Fenerbahçe-Beşiktaş 2-2
Trabzonspor- Malatyaspor 1-0

Cüneyt Çakır

Beşiktaş-Karagümrük 1-0
Fenerbahçe-Giresunspor 2-1
Hatayspor-Beşiktaş 1-0
Fenerbahçe-Kayserispor 2-2
Galatasaray-Altay 2-2

Abdulkadir Bitigen

Trabzonspor- Sivasspor 2-1
Galatasaray- Alanyaspor 0-1
Hatayspor-Fenerbahçe 1-2
Beşiktaş-Antalyaspor 0-0

Alper Ulusoy

Alanyaspor -Beşiktaş 2-0
Rizespor-Beşiktaş 2-2
Trabzonspor-Giresunspor 1-1
Sivasspor -Fenerbahçe 1-1

Ali Palabıyık

Trabzonspor -Galatasaray 2-2
Beşiktaş-Adana Demirspor 3-3
Rizespor-Galatasaray 2-3

Hüseyin Göçek

Galatasaray-Hatayspor 2-1
Beşiktaş-Giresunspor 0-4
Fenerbahçe-Altay 2-1

Tugay Kaan Numanoğlu

Kayserispor- Trabzonspor 1-2
Galatasaray- Kasımpaşa 1-3

Suat Arslanboğa

Trabzonspor-Gaziantep FK 3-0

Halis Özkahya

Fenerbahçe-Sivasspor 1-1

Bahattin Şimşek: 4 büyüklerin maçını yönetmedi.
Burak Şeker: 4 büyüklerin maçını yönetmedi.
Mert Güzenge: 4 büyüklerin maçını yönetmedi.
Özgür Yankaya: 4 büyüklerin maçını yönetmedi.

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