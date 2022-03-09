Görevine son verilen 13 hakemin '4 büyükler' karnesi!

Türk futbolunda hakem operasyonu depremi devam ediyor. Süper Lig'in bundan sonraki haftalarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Özgür Yankaya ve Tugay Kaan Numanoğlu'na görev verilmeyecek.
13 hakem 4 büyüklerin 30 maçını yönetti
Görev alamayacak 11 hakemden sadece 8'i bu sezon 4 büyüklerin maçlarında görev aldı. 8 hakem ise üçü kendi aralarında olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 30 maçını yönetti. Fırat Aydınus Beşiktaş- Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş, Ali Palabıyık ise Trabzonspor-Galatasaray maçına görev aldı.
En çok puanı Trabzonspor topladı
11 hakemin en az maçını yönettiği takım Trabzonspor. Karadeniz ekibi yine de en çok puanı topladı. Beşiktaş ise en çok maçı yönetilen ama yüzdeye vurulduğunda en az puan toplayan (maç başı 1) takım oldu.
Bu 30 karşılaşmanın 4 büyüklere göre dökümü şöyle:
Beşiktaş - 10 maç- 10 puan
2 galibiyet
4 yenilgi
4 beraberlik
Galatasaray - 8 maç- 9 puan
2 galibiyet
3 yenilgi
3 beraberlik
Fenerbahçe - 8 maç -12 puan
3 galibiyet
2 yenilgi
3 beraberlik
Trabzonspor - 7 maç -17 puan
5 galibiyet
0 yenilgi
2 beraberlik
İsim isim yönettikleri maçlar
Fırat Aydınus
Kasımpaşa-Galatasaray 2-2
Başakşehir-Fenerbahçe 2-0
Altay-Beşiktaş 2-1
Beşiktaş-Galatasaray 2-1
Konyaspor-Fenerbahçe 2-1
Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0
Fenerbahçe-Beşiktaş 2-2
Trabzonspor- Malatyaspor 1-0
Cüneyt Çakır
Beşiktaş-Karagümrük 1-0
Fenerbahçe-Giresunspor 2-1
Hatayspor-Beşiktaş 1-0
Fenerbahçe-Kayserispor 2-2
Galatasaray-Altay 2-2
Abdulkadir Bitigen
Trabzonspor- Sivasspor 2-1
Galatasaray- Alanyaspor 0-1
Hatayspor-Fenerbahçe 1-2
Beşiktaş-Antalyaspor 0-0
Alper Ulusoy
Alanyaspor -Beşiktaş 2-0
Rizespor-Beşiktaş 2-2
Trabzonspor-Giresunspor 1-1
Sivasspor -Fenerbahçe 1-1
Ali Palabıyık
Trabzonspor -Galatasaray 2-2
Beşiktaş-Adana Demirspor 3-3
Rizespor-Galatasaray 2-3
Hüseyin Göçek
Galatasaray-Hatayspor 2-1
Beşiktaş-Giresunspor 0-4
Fenerbahçe-Altay 2-1
Tugay Kaan Numanoğlu
Kayserispor- Trabzonspor 1-2
Galatasaray- Kasımpaşa 1-3
Suat Arslanboğa
Trabzonspor-Gaziantep FK 3-0
Halis Özkahya
Fenerbahçe-Sivasspor 1-1
Bahattin Şimşek: 4 büyüklerin maçını yönetmedi.
Burak Şeker: 4 büyüklerin maçını yönetmedi.
Mert Güzenge: 4 büyüklerin maçını yönetmedi.
Özgür Yankaya: 4 büyüklerin maçını yönetmedi.
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