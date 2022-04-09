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Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir okulun çatısının uçmasına, enerji hatları, resmi, özel araçlar ile iş yerlerinin zarar görmesine neden olan hortumun ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortumun ardından bölgeye giden AFAD, polis ve jandarma ekipleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışması yürütüyor.

İlçede çatısı hasar gören okulda, iş yerlerinde, akaryakıt istasyonunda inceleme yapan ekipler, ayrıca üzerine ağaç düştüğü için zarar gören polis araçları ve diğer yapılarla ilgili hasar tespiti yapıyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, saatte 106,2 kilometre hızla esen rüzgar sonucu meydana gelen hortumda evleri ya da araçları hasar görenlerin ilçe kaymakamlığına başvurularının da devam ettiği öğrenildi.

Olay
İlçede dün akşam saatlerinde yaşanan fırtına sonucu meydana gelen hortumda Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesinin çatısından kiremitlerin düşmesi sonucu hasar oluşmuştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkında bulunan ve üzerine ağaç parçaları düşen 2 polis aracı hasar görürken İlçe Jandarma Komutanlığının önündeki ağaçlar ile bir aydınlatma direği devrilmiş, İlçe Jandarma Komutanlığı lojman binasıyla Göynük Adliyesi ille bir akaryakıt istasyonunun çatısında hasar oluşmuştu.

Bir işyerinin çatısı ve dış cephe kaplamalarının da uçması sonucu bir cadde, Sakarya kara yolu da devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

İlçe merkezinde bulunan elektrik trafolarındaki kısmi yangınlar nedeniyle de elektrik kesintileri yaşanmış, gelen ihbarları değerlendiren ekipler, kapanan yolları ulaşıma açmış, elektrik arızalarını gidermişti.

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