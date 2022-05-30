Gözler enflasyon, büyüme ve ihracat rakamlarına çevrildi

Ekonomide gözler bu hafta art arda açıklanacak büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarına odaklanacak. Yarın yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklanacak. Ardından ihracat ve enflasyon rakamları konuşulacak.