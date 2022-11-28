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Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar İzmir sokaklarına böyle taştı

Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar İzmir sokaklarına böyle taştı
Göztepe ile Altay taraftarları arasındaki kavgalar İzmir sokaklarına taştı. Emniyet güçleri maç sonunda arbede yaşanan taraftarları dağıtırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
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