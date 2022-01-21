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Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Medipol Başakşehir yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçı da kazanan Göztepe, 23. haftaya 24 puanla 16. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Soner Aydoğdu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Oussama Tannane yarın forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'le 10. randevu
Bu sezon ilk galibiyetini 4. haftada Medipol Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla alan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de 10. kez karşılaşacak. Geride kalan 9 müsabakada Göztepe'nin 3, Medipol Başakşehir'in 5 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma da berabere sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekibin 8 gol attığı maçlarda Medipol Başakşehir 13 gol buldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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