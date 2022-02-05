Göztepe derbi maçta Altay'ı konuk edecek

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Altay maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Ligin ilk devresini 15 puanla tamamladıktan sonra ikinci yarıda Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarını galip tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yarın Altay'ı yenip üst üste 5. galibiyetini almak için mücadele edecek.
Eksik oyuncunun bulunmadığı sarı-kırmızılı ekip ligde 27 puan ve averajla 14. sırada bulunuyor.
Altay, Serkan Özbalta yönetimindeki ilk maçına çıkıyor
7. haftada Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra 16 müsabakadır kazanamayan Altay, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, üst üste 8 maçta puan çıkaramadı.
Kart cezalıları Ceyhun Gülselam ve Cesar Pinares'in yanı sıra sakatlığı süren Serge Aka yarın forma giyemeyecek.
Mustafa Denizli'nin 20. haftanın ardından görevden ayrıldığı Altay'da 3 maç görev yapan Mert Nobre'den sonra teknik direktörlüğe Serkan Özbalta getirildi. Daha önce Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'yi çalıştıran Özbalta, Altay'ın Süper Lig'deki 56. teknik direktörü olacak.
Özbalta, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de ilk maçına yarın çıkacak.
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