  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Göztepe ikinci devrenin ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında Göztepe, yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Göztepe ikinci devrenin ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligin ilk devresini 15 puanla 19. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Antalyaspor'la 14. randevu
Ligin ilk devresinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, Süper Lig'de rakibiyle geride kalan 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 14 gol gördü. Göztepe, İzmir'deki 6 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Coutinho, Aston Villa'da07 Ocak 2022 Cuma 12:48
  • Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, sezon sonuna kadar takımdan ayrıldığını açıkladı07 Ocak 2022 Cuma 12:41
  • Newcastle United, Atletico Madrid'den Kieran Trippier'ı transfer etti07 Ocak 2022 Cuma 12:40
  • NBA'de Suns, Clippers'ı yenerek Batı Konferansı zirvesine yerleşti07 Ocak 2022 Cuma 10:39
  • Türk güreşinin efsanesi: Yaşar Doğu07 Ocak 2022 Cuma 10:38
  • THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Kovid-19 nedeniyle maç oynanmayacak07 Ocak 2022 Cuma 10:38
  • Galatasaray Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek07 Ocak 2022 Cuma 10:37
  • Medipol Başakşehir yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak07 Ocak 2022 Cuma 10:37
  • Futbolda ikinci yarının perdesi açılıyor07 Ocak 2022 Cuma 10:36
  • Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı07 Ocak 2022 Cuma 09:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti