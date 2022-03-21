  • BIST 2.174,75
  • Altın 918.794
  • Dolar 14.8227
  • Euro 16.3632
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır.”

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor'da hedef çifte kupa21 Mart 2022 Pazartesi 12:48
  • Modern pentatloncu İlke Özyüksel, 2024 Olimpiyatlarında madalya için çok umutlu21 Mart 2022 Pazartesi 11:37
  • Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor21 Mart 2022 Pazartesi 11:16
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm21 Mart 2022 Pazartesi 11:15
  • NBA'de Alperen, Grizzlies'e karşı 12 sayı, 9 ribauntla oynadı21 Mart 2022 Pazartesi 10:56
  • Üç haftadır puan kaybetmeyen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı21 Mart 2022 Pazartesi 10:55
  • A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Portekiz karşısında ekibine güveniyor21 Mart 2022 Pazartesi 10:42
  • Barcelona, Real Madrid deplasmanında 4-0 kazandı21 Mart 2022 Pazartesi 09:40
  • Cem Bölükbaşı, F2 Bahreyn yarışında 15. oldu20 Mart 2022 Pazar 16:40
  • Antalyaspor, konuk ettiği Giresunspor'u 4-1 yendi20 Mart 2022 Pazar 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti