Göztepe, ligin ikinci devresinde çok farklı

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 15 puanla kapatan Göztepe, ikinci yarının ilk 4 haftasını kayıpsız geçerek 12 puan topladı.

Ligin ikinci devresinde Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarından üçer puan çıkararak puanını 27'ye yükselten Göztepe, lige tutunma mücadelesinde önemli galibiyetlere imza attı.

Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisini en son 2017-2018 sezonunda yakalayan Göztepe, 13. haftadan itibaren Akhisarspor, Kardemir Karabükspor, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'u mağlup etmişti.

Göztepe, lige verilecek aradan sonra 6 Şubat Pazar günü diğer İzmir temsilcisi Altay'ı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak.