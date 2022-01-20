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Göztepe rehavete kapılmadan çalışmaya devam edecek

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini alan Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, aynı ciddiyetle hazırlıklarını sürdüreceklerini söyledi.
Göztepe rehavete kapılmadan çalışmaya devam edecek

Papatya, yaptığı açıklamada, daha önce iç sahada kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasındaki gibi aynı muhteşem taraftar, oyuncu grubu ve teknik kadroyla, göze hoş gelen bir futbol oynayarak, Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ettiklerini belirtti.

Beklenen ve olması gereken sonuçların gelmeye başladığını vurgulayan Papatya, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz. Prensip olarak hakemlerle ilgili konuşmayan bir kulübüz. Ancak sahadaki hakem, uzun süre dinlendirilmesinden ve çektiği cezadan akıllanmamış bir görüntü verdi. Anlamakta zorluk çektiğimiz kararların ayrıntısına girmeden, sadece maç sonuna eklediği zaman bile iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Atınç'ın pozisyonundaki faul nasıl açıklanır bilmiyorum. Ya gol olsa o serbest vuruş. Bir yetersiz yüzünden o kadar emek, alın teri heba olacak. Allah akıl, fikir ve vicdan versin. Başka bir şey söylemek istemiyorum."

Papatya, soğuk havaya ve hakeme rağmen hak ettikleri 3 puanı aldıklarını dile getirerek, "Kesinlikle rehavete kapılmadan daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Eleştirilere rağmen yüreğini sahaya koyan oyuncularımız başta olmak üzere, teknik kadromuza ve soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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