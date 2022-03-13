  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
»

Göztepe Süper Lig'de 6 maçtır puan alamıyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda lider Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Göztepe'nin puan hasreti 6 müsabakaya çıktı.
Göztepe Süper Lig'de 6 maçtır puan alamıyor

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Göztepe, ikinci devrede üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından 6 maçta puan çıkaramadı.

Ünal Karaman ve Nestor El Maestro'dan sonra göreve gelen Stjepan Tomas yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor'a yenilen sarı-kırmızılı ekip, 27 puanda kaldığı 29. haftada sıralamada Altay'a geçilerek 18. sıraya geriledi.

Gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, daha sonra sırasıyla İttifak Holding Konyaspor (D), Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe (D), Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) ile karşılaşacak.

Göztepe'de dün gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Aytaç Kara ve Berkan Emir Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda takım halinde şampiyon oldu12 Mart 2022 Cumartesi 15:31
  • Özer Hurmacı futbolu bıraktı12 Mart 2022 Cumartesi 14:10
  • NBA'de Lakers, LeBron James'in 50 sayısıyla kazandı12 Mart 2022 Cumartesi 11:46
  • Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek12 Mart 2022 Cumartesi 11:03
  • Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti11 Mart 2022 Cuma 20:46
  • Galatasaray, Barselona'dan ayrılıp İzmir'e hareket etti11 Mart 2022 Cuma 18:24
  • Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF'ye başvurdu11 Mart 2022 Cuma 14:20
  • Derbi ertelenecek mi? Beşiktaş'tan ilk açıklama...11 Mart 2022 Cuma 12:42
  • Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken 'yetenek avı'na çıktı11 Mart 2022 Cuma 12:34
  • NBA'de Nets, 76ers deplasmanında kazandı11 Mart 2022 Cuma 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti