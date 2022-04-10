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Göztepe, Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek üst üste 9. yenilgisini alan Göztepe, ligde puan kazanamadığı en uzun dönemini yaşıyor.
Göztepe, Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor

Sezona teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde başladıktan sonra Nestor El Maestro ile devam eden ancak kötü sonuçların sürmesiyle Stjepan Tomas'la anlaşan Göztepe, bitime 6 hafta kala 27 puanla 19. sıraya kadar geriledi. Bu süreçte Mehmet Sepil de kulüp başkanlığını bıraktı.

Matematiksel olarak şansı devam etse de ligde kalma mücadelesini zora sokan Göztepe, dünkü Yukatel Kayserispor mağlubiyetiyle üst üste 9. maçını puansız kapattı.

Ligin ikinci devresine üst üste 4 galibiyetle başlayan Göztepe, 24. haftadan itibaren sırasıyla Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve son olarak Yukatel Kayserispor'a kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip 9 maçlık mağlubiyet serisiyle Süper Lig tarihindeki en kötü performansını ortaya koydu. İzmir temsilcisi daha önce lige veda ettiği 1999-2000 sezonunda 15. haftadan itibaren art arda 8 karşılaşmasını puansız geçmişti.

Gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, ligi Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) maçlarıyla tamamlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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