Göztepe'nin konuğu Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Ligin ikinci devresindeki iki maçını da kayıpsız geçen Göztepe, 22. haftaya 21 puan ve averajla 16. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Halil Akbunar'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Oussama Tannane yarın forma giyemeyecek.

Sivasspor'la 10. randevu

Göztepe, ligde 10. kez karşılaşacağı rakibiyle çıktığı 9 müsabakada sahadan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda her iki ekip de 16'şar gol üretti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.