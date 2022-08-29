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GP’li Özdağ: Ülkemizin zenginliklerini millete tasnif etmeliyiz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Bu topraklar çok zengin. Ülkemizin zenginliklerini millete tasnif etmeliyiz. Bu zenginlik bir kişiye bir partiye bir zümreye teslim edilemez” dedi.
GP’li Özdağ: Ülkemizin zenginliklerini millete tasnif etmeliyiz

Gelecek Partisi, Büyük Taarruz’un 100. Yılı vesilesiyle Afyonkarahisar’da bir dizi etkinlik düzenliyor. Etkinlikler kapsamında Gelecek Partililer Kocatepe’den Zafer Tepe’ye kadar yürüyüş gerçekleştirecek.

ŞÜKRAN DUYGUMUZU İFADE ETMEK İÇİN

Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da katılacağı etkinliklerle ilgili konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ,  “Bin yıldır bu topraklardayız. Milyonlarca şehit verdik. En büyük imparatorlukları biz kurduk. Biz hiç bir zaman vatansız kalmadık. Her yeri vatan kıldık. Vatan kıldığımız yerde de devlet kurduk. Bugün Gelecek Partisi olarak, şükran duygumuzu ifade etmek için bu programı düzenledik” dedi. 

BU TOPRAKLAR ÇOK ZENGİN

Özdağ ayrıca, devletsizliğin çok kötü bir şey olduğuna dikkat çekerek “Suriye'dekileri görüyoruz. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Bu topraklar çok zengin. Ülkemizin bu zenginliğini millete tasnif etmeliyiz. Bu zenginlik bir kişiye bir partiye bir zümreye teslim edilemez” diye konuştu. 

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Program çerçevesinde Afyon girişinde partililer tarafından karşılanacak olan eski Başbakan Davutoğlu, Şuhut'da Atatürk Evi’ni ziyaret edecek. Ardından Kocatepe merasim alanına gelecek olan Davutoğlu ve parti yetkilileri Kocatepe’den Zafer Tepe’ye kadar yürüyüş gerçekleştirecekler.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Afyon’da yerel televizyon kanallarına röportaj verecek olan Davutoğlu’nun sonrasında Yüzbaşı Agah Şehitliği’ni ziyaret edeceği bildirildi. Burada dinlenilecek Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Davutoğlu ve ekibinin Afyon’dan ayrılmaları bekleniyor.

 

 

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