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Gram altın 950 lirayı aştı!

Uluslararası piyasalarda ons altın yönünü yukarı çevirirken gram altın 950 lira seviyesini aştı.
Gram altın 950 lirayı aştı!

Son günlerde küresel piyasalardaki dalgalanma nedeniyle altın ve dolar fiyatları yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki altın ve dolar fiyatları önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyecek? İşte tahminler...

ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE OLUR?

IKON Menkul tarafından altın fiyatlarıyla ilgili yapılan analizde şu ifadelere yer verildi: " Ons altında 1787.50 dolar seviyesinden alınan destekle başlayan yükselişler 1854.95 dolara kadar sürdü. Yükselişin devamında 4 saatlik periyotta izlediğimiz üçgen formasyonunun üst bandı direnç olarak takip edilebilir. Formasyondan yukarı yönlü çıkılması halinde 1863 dolar ve 1875 dolar direnç oluşturabilir. Formasyon içinde kalındığı sürece ise 1848 ve formasyonun alt bandı destek olarak izlenebilir.

Destekler:1848-1834-1815

Dirençler:1863-1875-1894.40

DOLAR/TL ANALİZİ!

Dolar fiyatlarıyla ilgili yapılan analizde şu ifadelere yer verildi: Dolar/TL paritesinde işlemler yükselen fiyat kanalı içerisinde gerçekleşiyor. Kanal içinde 16.20 ve kanalın üst bandı direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 15.72 ve kanalın alt bandı destek oluşturabilir. Kanaldan aşağı yönlü çıkılması halinde TL lehine işlemler de hız kazanabilir. Bugün 10:00’da Türkiye’de İmalat Güven Endeksinin ve Kapasite Kullanım Oranının açıklanacağını da hatırlatalım.

Destekler:15.72-15.23-14.8550

Dirençler:16.20-17.14-18.33

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