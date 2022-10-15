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Gramofon aşkıyla 35 yılda 165 parçalık koleksiyon oluşturdu
Gramofon aşkıyla 35 yılda 165 parçalık koleksiyon oluşturdu
Gramofonun adeta bir zaman tüneli gibi kendini geçmişe, daha güzel günlere götürdüğünü ifade eden Raif Kara, 35 yıldır gramofon koleksiyonu yapıyor.
15 Ekim 2022 Cumartesi 06:22
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