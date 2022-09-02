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GSB yurtlarına başvuru sayısı 415 bin 305 oldu

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını duyurdu.
GSB yurtlarına başvuru sayısı 415 bin 305 oldu

Bakan Kasapoğlu, Ankara Cebeci Site Yurdu'nda yaptığı açıklamada, 2022- 2023 eğitim öğretim yılına ilişkin yurt başvurularının tamamlandığını hatırlatıp, yapılan başvurulara ilişkin bilgilerin 12 kamu kurumunda, tamamen dijital olarak kontrol edildiğini aktardı.

Öğrencilerin ağırlıklı olarak gelir durumu, başarı durumu ve sosyal durumlarına göre puanlama yapılarak en kısa sürede yurt yerleştirmelerine başlanacağını ifade eden Kasapoğlu, "Başvuruların değerlendirmesi objektif kriterlerle yapılıyor. Yerleştirme süreci de böyle devam ediyor." dedi.

Yurt ihtiyaçları ve rakamlarına ilişkin Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin bir bölümünün açık öğretimde, örgün öğretimdeki gençlerin bir bölümünün de kendi şehirlerinde okuduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Üniversiteye yerleşen gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerini sürdürecekler. Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295’i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti. Bu sayıya bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu sayı önemli. 502 bin 295 sayısı, bu yıl üniversite okumak için başka şehirlere giden yeni öğrencileri ifade ediyor. İşte GSB yurtlarımız için başvurmaya hak kazanan kitlenin büyüklüğü tam olarak budur. Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencimiz yurt için başvurusunu tamamladı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrencimiz yurtlarımıza başvuru yaptı. Yani 2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 gencimiz GSB yurtlarına başvuru yapmış bulunuyor. Başvuran öğrencilerimizin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardanoluşuyor. Bu sayılar, yurtlarımızın hem gençler hem de aileleri nezdinde ne kadar büyük bir güven kazandığını gösteriyor."

AA

 

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